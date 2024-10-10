وأعلن البنك الأهلي المصري خفض عائد الشهادات الدولارية "الأهلي فورا" و"الأهلي بلس"، حيث تم تخفيض العائد على الشهادتين بنسبة 0.5 بالمئة، ليصبح عائد شهادة "الأهلي فورا" لمدة 3 سنوات عند 8.5 بالمئة سنويا بدلا من 9 بالمئة، ويصرف العائد مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 25.5 بالمئة.

وعائد شهادة "الأهلي بلس" ومدتها 3 سنوات، 6.5 بالمئة سنويا بدلا من 7 بالمئة، ويصرف العائد ربع سنويا بالدولار الأميركي، وذلك بذات الشروط والأحكام والسمات الخاصة بكل من الشهادتين.

ومن جهة أخرى، قرر بنك مصر الأربعاء تخفيض العائد على شهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات لتصبح 6.5 بالمئة و8.5 بالمئة سنويا، بدلا من 7 بالمئة و9 بالمئة سنويا على التوالي.

ويبدأ العمل بسعر العائد المعدل في كافة فروع البنك اعتباراً من اليوم، الأربعاء، للشهادات الجديدة التي سيتم إصدارها.