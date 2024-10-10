وأضاف مدبولي في كلمة، الأربعاء، إن مصر ستجذب استثمارات أجنبية مباشرة قد تصل إلى 675 مليون دولار "في غضون أسابيع"، من بيع رخص الجيل الخامس لمشغلي خدمات الاتصالات.

ومن جهة أخرى، أضاف مدبولي خلال كلمته إن مصر لديها احتياطيات من القمح تكفي لأكثر من 5.5 شهر، وإنها تعمل على تكوين الاحتياطيات كإجراء احترازي مع تصاعد التوتر الإقليمي.

وأضاف أن هناك تساؤلات بشأن سعي مصر للحصول على أكثر من ثلاثة ملايين طن من القمح، لكن كل ذلك يأتي في إطار خطة تحسبا لأسوأ السيناريوهات بهدف تغطية احتياجات دولة تعتبر في الغالب أكبر مستورد للقمح في العالم.

وأضاف أن الحكومة تحاول تخزين الاحتياطيات لأي سيناريوهات محتملة بعد احتدام القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان.

وفي سياق منفصل، قال رئيس الوزراء المصري إن صندوق النقد الدولي طلب تأجيل مراجعته الرابعة لقرضه البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار لما بعد اجتماعاته السنوية.

وأضاف: "بمجرد أن تنتهي الاجتماعات ستبدأ البعثة في عملية المراجعة، وكل المستهدفات قد تحققت في هذا الشأن".