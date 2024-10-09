وأضافت أن مخزونات الخام ارتفعت 5.8 مليون برميل إلى 422.7 مليون في الاسبوع المنتهي في الرابع من أكتوبر مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاعها مليوني برميل تقريبا.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وانخفض استهلاك الخام في مصافي التكرير 101 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وهبطت معدلات تشغيل المصافي 0.9 بالمئة في الأسبوع إلى 86.7 بالمئة.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة نزلت 6.3 مليون برميل في الأسبوع إلى 214.9 مليون، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بهبوطها 1.1 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة تقلص مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 3.1 مليون برميل في الأسبوع إلى 118.5 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 1.9 مليون.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجع 305 آلاف برميل في اليوم الأسبوع الماضي.