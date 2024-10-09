وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن هذه "المهمة الجديدة تأتي تتويجاً لسلسلة نجاحات إماراتية في قطاع الفضاء وترسخ مكانتها كشريك رئيسي في الجهود البشرية في مجال استكشاف وعلوم الفضاء".

وأضاف: "هدف الإمارات القادم يبعد 5 مليار كيلومتر، لكننا نراه قريباً بعقول وقدرات أبناء الإمارات وروح الابتكار المتأصلة فيهم".

وتسارع دولة الإمارات جهودها في مجال الفضاء، حيث اعتمد مجلس الوزراء هذا الأسبوع، قراراً بإنشاء مجلس دائم بمسمى "المجلس الأعلى للفضاء" يتبع لمجلس الوزراء، ويترأسه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وفي مطلع الشهر الجاري، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، بدء تداول أسهم شركة "سبيس 42"، بعد إتمام الإندماج بين شركتي "بيانات" و"الياه سات".

وتعد "سبيس 42" حاليا واحدة من أكبر شركات الفضاء المدرجة في أسواق المال على مستوى العالم بفضل ريادتها في مجال تقنيات الفضاء والحلول الجيومكانية، بما يشكل نقلة نوعية في قطاع تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي في الإمارات والمنطقة، بحسب تقرير لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وتتكون "سبيس 42" من وحدتين تجاريتين، هما: "الياه سات" للخدمات الفضائية بيانات للحلول الذكية، والتي ستركز على عمليات الأقمار الصناعية الأولية للحلول الثابتة والمتنقلة، بينما تدمج وحدة "بيانات" للحلول الذكية بين جمع البيانات الجيومكانية ومعالجتها من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرار، وتعزيز الوعي بالمواقف، وتحسين الكفاءة التشغيلية. وتشمل قائمة المساهمين الرئيسيين في سبيس 42 كلًا من "جي 42"، و"مبادلة" و"العالمية القابضة".