وأظهرت بيانات من رابطة سيارات الركاب الصينية، الأربعاء، أن عمليات تسليم سيارات تسلا من موديلات Model 3 وModel Y المصنوعة في الصين قد ارتفعت بنسبة 1.9 بالمئة على أساس شهري.

وأعلنت الشركة بالفعل عن عمليات التسليم العالمية الفصلية، لكنها لم تفصل المبيعات في الصين.

وسجلت منافستها الصينية BYD مع مجموعتي Dynasty و Ocean من السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، أفضل شهر لها من حيث المبيعات، والتي زادت بنسبة 45.56 بالمئة على أساس سنوي في مبيعات سيارات الركاب، لتسجل 417603 وحدة في سبتمبر.

وأظهر ملف BYD أن 33012 سيارة BYD، أو 7.9 بالمئة من إجمالي المبيعات، تم بيعها في الخارج.

ومع مكاسب سبتمبر، شهدت تسلا نموًا بنسبة 12 بالمئة في مبيعات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهي أول زيادة ربع سنوية لها هذا العام.

وكانت شركة السيارات الكهربائية العملاقة الأميركية تعمل على توسيع الحوافز لتشجيع المستهلكين في أكبر سوق للسيارات في العالم، حيث كان المنافسون بما في ذلك Xpeng ​​وNio يتسابقون لإطلاق نماذج اقتصادية جديدة.

ومددت تسلا خدمات التمويل بدون فائدة في أواخر سبتمبر لبعض سيارات Model 3 وModel Y في الصين لمدة شهر آخر حتى نهاية أكتوبر.

وأفادت رويترز أن تسلا تخطط أيضًا لإنتاج نسخة بستة مقاعد من طراز Model Y الأكثر مبيعًا، ولكنه قديم، في الصين من أواخر عام 2025.

قالت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية الشرهية، التي من المقرر أن تكشف عن روبوتها في 10 أكتوبر، إنها في طريقها لإطلاق برنامج مساعدة السائق المتقدم Full Self-Driving (FSD) في الصين وأوروبا العام المقبل، في انتظار موافقة الجهات التنظيمية.