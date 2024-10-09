وخفضت الحكومة توقعاتها من التوقعات السابقة بنمو 0.3 بالمئة لهذا العام، حيث فشلت البلاد في تحقيق التعافي بالنصف الثاني من العام.

وكان اقتصاد ألمانيا بالفعل الأضعف بين نظرائه الكبار في منطقة اليورو ودول مجموعة السبع الأخرى العام الماضي، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 بالمئة.

وقبل هذه التوقعات، قال رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، الثلاثاء، إن الاقتصاد الألماني من المرجح أن يشهد عامًا آخر من الانكماش، مع فرض الانتخابات الأميركية خطرًا إضافيًا على نمو أوروبا.

وقال ناجل في برلين: "هذا العام لا نتوقع أي نمو على الإطلاق، أو ربما حتى ركودًا، لأن النصف الثاني من العام يبدو أضعف بكثير مما كنا نعتقد قبل ستة أشهر".

وكان البنك المركزي الألماني قد توقع نموًا بنسبة 0.3 بالمئة في يونيو، لكنه قال الشهر الماضي إن الناتج المحلي الإجمالي ربما يكون قد توقف عن النمو أو انخفض في الربع الثالث، بعد انخفاض طفيف في الأشهر الثلاثة السابقة.

وأضاف ناجل: "عدم اليقين الاقتصادي هو ما يميز النصف الثاني من العام وقد فاجأنا ذلك بشكل سلبي أكثر مما كنا نعتقد قبل بضعة أشهر".

ووفقا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي، فإن ألمانيا ستكون الاقتصاد الوحيد في مجموعة الدول السبع، الذي يعاني من الانكماش إذا انكمش الناتج الاقتصادي للعام الثاني على التوالي، وهو ما حدث آخر مرة في عامي 2002 و2003 عندما عانت صناعات التصدير والتصنيع.

انكمش اقتصاد ألمانيا في الربع الثاني، مما أثار مخاوف من ركود محتمل، والذي يعرف بأنه ربعان متتاليان من الانكماش.

وقالت وزارة الاقتصاد، إن المؤشرات المبكرة مثل الإنتاج الصناعي ومناخ الأعمال، كلها تشير إلى أن التباطؤ الاقتصادي استمر في النصف الثاني من العام.