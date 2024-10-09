وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2616.71 دولار للأونصة بحلول الساعة 0903 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى منذ 20 سبتمبر أمس الثلاثاء. واستقرت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر في الولايات المتحدة عند 2635.20 دولار.

ويعد الذهب الذي لا يدر عائدا استثمارا مفضلا في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في سبتمبر الساعة 1800 بتوقيت غرينتش. كما يترقب المتعاملون تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي غدا الخميس وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.64 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 951.26 دولار بينما انخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1016.86 دولار.