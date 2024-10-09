وفاقم تصاعد القتال في لبنان، والحرب المستمرة منذ عام بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، المخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وبدأ التراجع في بورصات الخليج، بعد أن أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل في الأول من أكتوبر، وتوعدت إسرائيل بالرد الذي تدرس حاليا خيارات بشأنه، يحتمل أن تكون من بينها استهداف المنشآت النفطية الإيرانية.

وهبط المؤشر القياسي السعودي 0.3 بالمئة، مع تراجع سهم مصرف الراجحي 0.4 بالمئة، وسهم البنك الأهلي السعودي أكبر بنوك المملكة 0.4 بالمئة أيضا.

كما تراجع سهم عملاقة النفط السعودية أرامكو 0.2 بالمئة.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 77.88 دولار للبرميل، بعد أن هوت 4.6 بالمئة عند التسوية الثلاثاء.

وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.2 بالمئة، مع انخفاض سهم شركة إعمار العقارية 0.6 بالمئة، وسهم مصرف عجمان 1.7 بالمئة.

وفي أبوظبي هبط المؤشر 0.2 بالمئة.

لكن المؤشر في قطر خالف الاتجاه وارتفع 0.6 بالمئة، مدعوما بأداء سهم بنك قطر الوطني، الذي صعد 1.1 بالمئة.

وحقق بنك قطر الوطني، ربحا صافيا 4.5 مليار ريال (1.23 مليار دولار) في الربع الثالث، بزيادة 5.4 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لحسابات رويترز، متجاوزا تقديرات المحللين.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، توقع محللون أرباحا ربع سنوية قدرها 3.9 مليار ريال.