وقفزت أسهم شركة سيفن اند آي هولدنجز التي تملك 7-إلفن والمستهدفة بعرض استحواذ بعد تقرير في وسائل إعلام عن تحسين العرض.

وارتفع نيكي بنسبة 0.87 بالمئة لينهي تداولات اليوم عند 39277.96 نقطة. وتصدرت شركات الرقائق والتكنولوجيا الشركات الرابحة.

كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة مع صعود المؤشر الفرعي لأسهم الشركات سريعة النمو 0.85 بالمئة، لكن أسهم شركات القيمة هبطت 0.23 بالمئة.

واستهلت الأسهم اليابانية التداولات الأربعاء على ارتفاع لكن الزخم تراجع خلال الجلسة إلى أن تلقت التعاملات دفعة في منتصفها وخلال جلسة ما بعد الظهيرة من إعلان بكين أن وزارة المالية ستنشر تفاصيل خطط التحفيز المالي يوم السبت.

وقفز سهم سيفن اند آي، التي تقاوم عرضا للاستحواذ قدمته شركة أليمونتاسيون كوش-تار المالكة للعلامة التجارية سيركل كيه، بما يصل إلى 11.77 بالمئة بعد أن ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة التجزئة الكندية تستعد لتحسين العرض إلى 47 مليار دولار. وأنهى السهم اليوم مرتفعا 4.71 بالمئة.

وأكدت سيفن اند آي أنها تلقت عرضا محسنا بعد انتهاء التداولات.

وصعد سهم فاست ريتيلينج 1.14 بالمئة وجاء في المرتبة الثانية لأكبر الأسهم الرابحة بالنقاط اليوم الأربعاء على المؤشر نيكي ويرجع ذلك بالأساس إلى وزنه الكبير للغاية على المؤشر.

وجاء سهم أدفانتست، وهي من موردي شركة إنفيديا العملاقة، في المرتبة الأولى بصعوده 3.65 بالمئة.

وباقي المراكز الخمسة الأولى جاءت من نصيب طوكيو إلكترون وريكروت هولدنجز ومجموعة سوفت بنك.

لكن شركات الطاقة قادت الخسائر في ظل تراجع أسعار النفط الخام. وكان سهم إنبكس للمصافي الأسوأ أداء بين الأسهم المدرجة على نيكي متراجعا 3.04 بالمئة كما خسر سهم إيدميتسو كوسان 2.58 بالمئة.