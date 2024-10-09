وذكرت الوثيقة أن السعر الاسترشادي الأولي للصكوك التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار تحدد عند 5.750 بالمئة مع توقع إعلان التسعير في وقت لاحق من اليوم.

وأظهرت الوثيقة أيضا أن مصرف الراجحي وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي ومصرف الشارقة الإسلامي وستاندرد اند تشارترد هي بنوك مشاركة في إدارة الطرح والدفاتر للإصدار.