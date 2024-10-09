بدأ بنك دبي الإسلامي، أكبر مصرف إسلامي في الإمارات، تلقي العروض لإصدار إضافي لصكوك من الفئة الأولى غير قابلة للاستدعاء لأجل ست سنوات، بحسب ما أظهرت وثيقة من أحد بنوك ترتيب إصدار لأدوات دين، اطلعت عليها وكالة رويترز.
وذكرت الوثيقة أن السعر الاسترشادي الأولي للصكوك التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار تحدد عند 5.750 بالمئة مع توقع إعلان التسعير في وقت لاحق من اليوم.
وأظهرت الوثيقة أيضا أن مصرف الراجحي وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي ومصرف الشارقة الإسلامي وستاندرد اند تشارترد هي بنوك مشاركة في إدارة الطرح والدفاتر للإصدار.