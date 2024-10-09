وأبقت لجنة السياسة النقدية، التي تتألف من ثلاثة أعضاء من بنك الاحتياطي الهندي وثلاثة أعضاء خارجيين، على سعر إعادة الشراء دون تغيير عند 6.5 بالمئة للمرة العاشرة على التوالي.

ومع ذلك، غيرت اللجنة موقفها السياسي إلى "محايد" من "سحب التيسير".

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتم تثبيب الفائدة، وكانت آخر مرة غيرت فيها لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة في فبراير 2023، عندما تم رفع سعر الفائدة إلى 6.50 بالمئة.

وظل التضخم السنوي أقل من هدف البنك المركزي البالغ 4 بالمئة للشهر الثاني على التوالي، حيث بلغ 3.65 بالمئة في أغسطس، لكنه أعلى من 3.60 بالمئة المعدلة في يوليو وتوقعات خبراء الاقتصاد البالغة 3.5 بالمئة.

ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ متوسط ​​التضخم 4.5 بالمئة في السنة المالية 2024-2025، دون تغيير عن التوقعات المقدمة في اجتماع أغسطس.

وفي حين ألقى التصعيد الأخير للتوترات في الشرق الأوسط بظلاله على آفاق مسار التضخم، فقد بدأت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي تظهر أيضاً.

كما يتوقع البنك المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية بنسبة 7.2 بالمئة.