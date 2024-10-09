تحديث الأسعار

استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2622.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0020 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 2641 دولارا.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في سبتمبر الساعة 1800 بتوقيت غرينتش. كما يتطلع المتعاملون إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي غدا الخميس وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يراهن المتداولون بنسبة 87 بالمئة على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.

ويعد الذهب الذي لا يدر عائدا استثمارا مفضلا في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.63 دولار للأونصة. وارتفعت سعر البلاتين 0.6 بالمئة إلى 955.90 دولار بينما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1018.78 دولار، بحسب بيانات رويترز.