وما زالت منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحقق نموا ملحوظا، حيث يفصلها 8 نقاط مئوية فقط عن الوصول لمرحلة التعافي الكامل إلى المستويات المسجلة قبل الجائحة.

وبحسب إياتا، حققت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعا بنسبة 9.1 بالمئة على أساس سنوي في الطلب على السفر، ويعتبر المسار الجوي بين أوروبا وآسيا الأسرع نموا بين مسارات الشركات الأوروبية، لكنه ما زال دون مستويات الذروة التي حققتها في عام 2019.

وسجلت شركات الطيران في أميركا الشمالية ارتفاعا بنسبة 4.3 بالمئة على أساس سنوي في الطلب على السفر، فيما حققت شركات الطيران في أميركا اللاتينية ارتفاعا بنسبة 13.6 بالمئة على أساس سنوي، وسجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعا بنسبة 10.1 بالمئة على أساس سنوي.

كما كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، عن ارتفاع الطلب على السفر الجوي، بنسبة 8.6 بالمئة خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف الاتحاد، وفق أحدث بيانات قطاع السفر الجوي في الأسواق العالمية الصادرة اليوم، أن عامل الحمولة وصل في أغسطس إلى 86.2 بالمئة، مرتفعا بواقع 1.6 نقطة مئوية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليسجل بذلك مستوى قياسيا جديدا.

وقال ويلي والش، مدير عام الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، إن سوق السفر الجوي يشهد إقبالا كبيرا، حيث تبذل شركات الطيران قصارى جهدها، لتلبية الطلب المتزايد على تجارب السفر، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وقد سجل عامل الحمولة مستويات قياسية مدعوما بالمكاسب الناتجة عن زيادة كفاءة العمليات، في حين ارتفعت السعة بنسبة 6.5 بالمئة، ما يؤكد مرونة السوق في مواجهة المشكلات المستمرة في سلسلة التوريد وأوجه القصور في البنية التحتية.