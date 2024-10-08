وأعلنت الحكومة الليبية المتمركزة في شرق البلاد والمؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، الخميس إعادة فتح كل حقول النفط وموانئ التصدير بعد حل نزاع يتعلق بمحافظ المصرف المركزي.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت حالة القوة القاهرة في السابع من أغسطس في حقل الشرارة النفطي، أحد أكبر مناطق الإنتاج في ليبيا بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 300 ألف برميل يوميا، وفي حقل الفيل في الثاني من سبتمبر.