وقال الصندوق في بيان منشور على موقعه الإلكتروني، إن هذه الشراكة تأتي عقب توقيع اتفاق ملزم يستحوذ عبره الصندوق على كامل حصة مجموعة "سيجنا" في مجموعة "سيلفريدجز"، ويخضع إتمام الاتفاقية للموافقات والشروط النظامية.

وسيمتلك صندوق الاستثمارات العامة ضمن الشراكة الجديدة 40 بالمئة من شركات التشغيل والعقارات التابعة لمجموعة "سيلفريدجز"، فيما ستمتلك شركة "سنترال" حصة 60 بالمئة المتبقية، وتتضمن الشراكة استثمارات جديدة لتعزيز مكانة مجموعة "سيلفريدجز" ودعم نموها وتطورها المستقبلي.

وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار عالمياً في القطاعات الاستراتيجية، كما أنها تستند إلى رؤية مشتركة تهدف إلى دعم إمكانات وقدرات مجموعة سيلفريدجز.

وستسهم الخبرات الكبيرة والقدرات الاستثمارية للصندوق، وريادة شركة "سنترال" في مجال التشغيل والعقارات، في تسريع وتيرة نمو ونجاح مجموعة سيلفريدجز، وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للتسوق الفاخر في أوروبا.

وبهذه المناسبة، قال تركي النويصر، نائب المحافظ ومدير الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في صندوق الاستثمارات العامة: "سعداء بالشراكة مع سنترال، في مجموعة سيلفريدجز، التي تُعتبر واحدة من أهم وجهات التسوق الفاخر في أوروبا. ستعزز هذه الصفقة مكانة مجموعة سيلفريدجز الرائدة".

وتملك مجموعة سيلفريدجز 18 متجراً فاخراً ضمن سلاسل موزعة على ثلاث دول، وهي سيلفريدجز في المملكة المتحدة، ودي بيجينكورف في هولندا، وبراون توماس وأرنوتس في أيرلندا. كما تعتبر العقارات التي تمتلكها في أكسفورد ستريت في لندن، وسيلفريدجز إكسجينج سكوير في مانشستر معالم ثقافية وتجارية بارزة.