وارتفعت حصة المعدن النفيس أيضا في احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية الروسية من 30.8 بالمئة الشهر الماضي إلى 31.5 بالمئة حاليًا.

وتحتل روسيا المرتبة الخامسة عالميا باحتياطيات الذهب.

ولجأت روسيا إلى زيادة مشترياتها من الذهب منذ أن قامت الولايات المتحدة والغرب بتشديد العقوبات الاقتصادية والمالية على موسكو في أعقاب اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير 2022.

ولا تعد روسيا الدولة الوحيدة التي أدركت الحاجة لرفع احتياطاتها إلى الذهب، حيث بدأت عدد من الدول بما فيها الصين والهند، بزيادة حصة الذهب في احتياطاتها.

وسجلت أسعار الذهب مستويات تاريخية مرتفعة فوق 2600 دولار للأونصة، كما لامست عقود الذهب الآجلة مستويات 2700 دولار في وقت لاحق من الشهر الجاري، ومنذ بداية 2024 حقق الذهب مكاسب بنحو 30 بالمئة ليتجه نحو تسجيل أكبر مكسب سنوي في 14 عاما.