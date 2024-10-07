وشهد طلعت اليوم، توقيع تراخيص الجيل الخامس لشركات فودافون مصر، وأورانج، وإي آند مصر، بنفس الشروط التي تم توقيعها مع الشركة المصرية للاتصالات "وي" في يناير 2024، بحسب ما قاله الوزير.

وبعد توقيع عقود التراخيص اليوم، أصبحت كل شركات المحمول العاملة بالسوق المصرية لديها رخصة الجيل الخامس 5G، بعدما سبق أن حصلت عليها المصرية للاتصالات مطلع العام الحالي.

وتبلغ مدة التراخيص الجديدة 15 عاما لكل شركة، وتسدد الشركات مقابل الرخصة بالعملة الأجنبية، كما أنها لن تحصل على ترددات جديدة لتشغيل الخدمة، على أن يتم إتاحتها على السعات الحالية للترددات.

وقال طلعت إن إطلاق الجيل الخامس يمثل نقلة نوعية في مصر لدعم كافة الخدمات وكل عناصر الخدمات الصوتية والقطاعات المختلفة كالمدن الذكية القطاعات اللوجستية والزراعية والقطاعات الطبية كافة القطاعات التي تفيد المواطنين، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف أن التوقيع على الدفعة الثانية من تراخيص الجيل الخامس لشركات المحمول يعد بمثابة دخول خدمات الجيل الخامس في مصر، مضيفا أن الجيل الخامس يتضمن العديد من الخدمات الطبية والزراعية التي تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.