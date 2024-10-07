وأجرى الاثنان محادثات في أوزهورود بغرب أوكرانيا. وقال مسؤول أوكراني إن المحادثات ركزت على التعاون في البنية التحتية وأمن الطاقة ودعم خطة كييف للسلام.

وقال شميهال في مؤتمر صحفي مشترك مع فيتسو "تقول أوكرانيا مرة أخرى إنها لن تمدد اتفاق النقل مع روسيا بعد انتهاء أجله".

وأضاف "الهدف الاستراتيجي لأوكرانيا هو حرمان الكرملين من الأرباح من بيع الهيدروكربونات التي يستخدمها المعتدي لتمويل الحرب".

وتعارض سلوفاكيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والمتاخمة لحدود أوكرانيا، انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي، لكن لديها مصلحة قوية في الحفاظ على نقل النفط والغاز من روسيا إلى الغرب عبر أوكرانيا.

قالت شركة إس.بي.بي، المشتري الحكومي للغاز في سلوفاكيا، هذا الشهر إنها تواصل المفاوضات لتأمين تمديد نقل الغاز عبر أوكرانيا بعد انتهاء عقد كييف مع المورد الروسي غازبروم في نهاية العام