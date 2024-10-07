وصعد الدولار بعدما أظهر تقرير وظائف في الولايات المتحدة أكبر قفزة في الوظائف في ستة أشهر خلال سبتمبر وانخفاض معدل البطالة وزيادة الأجور بقوة، وهو ما يشير إلى متانة الاقتصاد الأميركي ويجبر الأسواق على تقليص توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل عملات رئيسية أخرى، 0.05 بالمئة إلى 102.60. وكان المؤشر قد ارتفع يوم الجمعة إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 102.69 مسجلا مكاسب أسبوعية تجاوزت اثنين بالمئة وكانت الأكبر منذ عامين.

وفي الشرق الأوسط، تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة وأهداف لحزب الله في لبنان بالتزامن مع الذكرى الأولى لهجمات السابع من أكتوبر التي أشعلت فتيل الحرب. كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن كل الخيارات مفتوحة للرد على إيران.

واستقر اليورو عند 1.0970 دولار، منخفضا 0.06 بالمئة.

وانخفض الين قليلا إلى 149.10 للدولار، وهو أضعف مستوى للعملة اليابانية منذ 16 أغسطس، قبل أن يقلص خسائره ليتداول عند نحو 148.60 للدولار. وجاء ذلك بعد أن هوى الين بأكثر من أربعة بالمئة الأسبوع الماضي مسجلا أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل عام 2009.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة مقابل الدولار.