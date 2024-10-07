وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2658.07 دولار للأونصة بحلول الساعة 1130 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة عند 2677.90 دولار.

وقال ريكاردو إيفانجيليستا، كبير المحللين لدى أكتيف تريدز، لوكالة رويترز: "أسعار الذهب عالقة في صراع قوي بين ارتفاع الدولار والطلب المستمر على الملاذ الآمن، مما سيبقيها على الأرجح بالقرب من المستويات الحالية. وقد تكون البيانات الاقتصادية الأميركية القادمة حاسمة لكسر هذا الجمود".

وتترقب السوق الآن محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا محلل سوق المال لدى كينيسيس: "بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدورها هذا الأسبوع مهمة لتوقع ما سيفعله مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكنني لا أتصور مفاجأة لأن السوق تتوقع بالفعل بنسبة 100 بالمئة تقريبا أن (يخفض) المجلس سعر الفائدة 25 نقطة أساس فقط".

ويرى المتداولون الآن احتمالية بنسبة 95 بالمئة أن يخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط الشهر المقبل، بعد أن أشار تقرير وظائف يوم الجمعة إلى متانة الاقتصاد الأميركي وهو ما سيدفع المجلس الاحتياطي على الأرجح إلى عدم إجراء تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة حتى نهاية هذا العام.

وكثفت إسرائيل هجومها الجوي والبرى على غزة بشن المزيد من الهجمات على مقاتلي حركة حماس ومراكز قيادتها اليوم الاثنين الذي يحيي فيه الجانبان الذكرى الأولى للحرب التي دمرت مساحات شاسعة من القطاع. كما تكثف إسرائيل هجماتها على مواقع جماعة حزب الله في لبنان.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 31.98 دولار، وخسر البلاتين 0.4 بالمئة إلى 986.15 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1020.78 دولار.