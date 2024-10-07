وذكرت الصحيفة أن الشركة تسعى للاستفادة من التحول العالمي في مجال الطاقة، والذي يستهدف التوسع في مجال المركبات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة، التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المعادن بما في ذلك الألومنيوم والنحاس والنيكل والكوبالت، مما يوفر فرصاً مربحة للمتداولين.

وإذا مضت "توتال إنرجيز" في هذه الخطة، فإنها تساير بذلك "فيتول"، أكبر شركة تجارة طاقة في العالم، التي وسعت هذا العام أنشطتها لتشمل تجارة المعادن.

وبحسب ما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز، لم تتخذ الشركة قراراً نهائياً بعد بشأن هذه الخطوة.