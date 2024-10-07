وارتفع سهم الشركة السعودية المتخصصة في صناعة العطور بنسبة 30 بالمئة، وهو الحد الأقصى لصعود السهم في أول ثلاث جلسات من التداول، ليصل إلى 122.2 ريالاً للسهم، وذلك مقارنة مع سعر الطرح البالغ 94 ريالاً.

وكانت الشركة باعت حصة تمثل 30 بالمئة من أسهمها في طرح عام أولي مقابل نحو 188 مليون دولار، وقد تمت تغطية الطرح بنحو 156.5 مرة.

وتأسست الماجد للعود عام 1956 ونمت منذ ذلك الحين لتمتلك 237 متجرا في السعودية و49 متجرا آخر في منطقة الخليج حتى نهاية العام الماضي.

وحققت الشركة أرباحا بقيمة 767 مليون ريال (204.4 مليون دولار) العام الماضي، مع تسجيل هامش ربح 66.6 بالمئة.