وقال الزيودي بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن إن الإتفاقية جاءت بعد جولة تفاوضية وعدد من الاجتماعات التنسيقية في فترة قياسية وستدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام، عقب التصديق عليها موضحا أن الاتفاقية تأتي تتويجا لمسيرة طويلة من العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات أن الاتفاقية توفر المزيد من فرص النمو والازدهار لمجتمعي الأعمال والأجيال الشابة ورواد الأعمال في البلدين وتسهم في تعزيز التجارة الثنائية لتتجاوز 8 مليارات دولار بحلول عام 2032 بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين.

وأشار إلى أن التجارة البينية غير النفطية مع الأردن في عام 2023 تجاوزت 4.2 مليار دولار محققةً ارتفاعًا بنسبة 37.9 بالمئة عن العام 2021 و 47.7 بالمئة منذ العام 2019 .. وزادت التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 138 بالمئة خلال العقد الماضي موضحا أن الإمارات تعد خامس أكبر شريك تجاري للأردن على مستوى العالم.

وقال الزيودي إن الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والأردن تُقدر بحوالي 22.5 مليار دولار وتعد الإمارات أكبر مستثمر دولي في الأردن إذ بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الأردن بنهاية العام الماضي أكثر من 4 مليارات دولار ما يشكّل 14 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشرفي المملكة.

وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثماريّة الثنائية وتسريع النمو في القطاعات ذات الأولوية وتوفير فرص العمل وتعزيز سلاسل التوريد إضافة إلى تعزيز قدراتنا التنافسية العالمية والاستفادة من شبكتنا التجارية العالمية للتوسع في أسواق جديدة بما يحقق المنفعة المتبادلة".

وأشار إلى أن الإمارات والأردن تتبادلان خبراتهما في قطاعات رئيسية مثل الطاقة، والبنية التحتية، والنقل،والتمويل فيما تمتلك الأردن قاعدة صناعية قوية خصوصاً في إنتاج الفوسفات، والمنسوجات، والأدوية وأوضح أن المجالات الواعدة للتدفقات الاستثمارية بين الإمارات والأردن تغطي قطاعات السياحة والضيافة والعقارات والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والتصنيع والأدوية والمُستحضرات الصيدلانيّة والزراعة والأمن الغذائي".