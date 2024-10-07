وقالت الشركة، التي ستبيع 40 بالمئة من أسهم الوحدة، في بيان إنها حددت النطاق السعري بين 0.91 و0.96 درهم للسهم.

وهذا يعني أن القيمة السوقية للوحدة تتراوح بين 2.05 مليار و2.16 مليار درهم.

وتوقعت الشركة إدراج الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 23 أكتوبر الجاري.

وتوفر وحدة (إيه.دي.إن.إتش للتموين) خدمات الطعام والنظافة والخدمات المساعدة وأطقم العمل في دولة الإمارات ويعمل بها أكثر من 18 ألف موظف، كما أنها أطلقت مشروعا مشتركا في السعودية توظف من خلاله نحو ألف شخص.

وشهدت منطقة الخليج فورة من الطروحات العامة الأولية في السنوات القليلة الماضية مع محاولة الحكومات في دول مثل السعودية والإمارات تنويع اقتصاداتها من خلال خطط إصلاحية تشمل زيادة حجم أسواق رأس المال لجذب استثمارات جديدة.

وعينت الشركة كلا من سيتي غروب وبنك أبوظبي الأول منسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين للدفاتر في الطرح، بينما عينت بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري مديرين مشتركين للدفاتر.