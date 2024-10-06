وجاءت استقالة جراي بعد تواتر تقارير مؤخرا بشأن توترات بينها وبين مورجان ماكسويني كبير مستشاري ستارمر، وحصولها على دخل أعلى من رئيس الوزراء. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" أن المرتب السنوي لجراي يبلغ 170 ألف جنيه إسترليني (223 ألف دولار) بزيادة بواقع 3000 جنيه مقارنة بما يتلقاه ستارمر.

وقالت جراي إنها قبلت منصبا جديدا، حيث ستصبح مبعوثة ستارمر لشؤون المناطق والدول. وسيحل ماكسويني محلها ليصبح كبير موظفي الحكومة.

وقالت جراي في بيان" خلال مسيرتي المهنية، طالما كان اهتمامي الأول هو الخدمة العامة". وأضافت" مع ذلك، خلال الأسابيع الأخيرة أصبح من الواضح بالنسبة لي أن التعليقات المكثفة بشأن منصبي قد تصبح مصدر تشتيت لعمل الحكومة النشط من أجل التغيير".