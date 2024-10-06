وأوضحت الشركة في بيان، الأحد، أنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت 24.1885 بالمئة على أساس تناسبي.

وبلغت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد 677.05 مليون ريال (نحو 180 مليون دولار).

وتم البدء في اكتتاب الأفراد في طرح شركة المطاحن الرابعة بالسوق السعودية في 2 أكتوبر واستمر حتى يوم الخميس 3 أكتوبر 2024.

و تم تخصيص 32.4 مليون سهم عادي تمثل نسبة 20 بالمئة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من فئة الأفراد كحد أقصى.