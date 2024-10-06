وهزت ضربات جوية إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت الليلة الماضية وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد فيما وصف بأنه أعنف قصف للعاصمة اللبنانية منذ أن صعدت إسرائيل حملتها على جماعة حزب الله الشهر الماضي.

تحركات الأسهم

وانخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 1.6 بالمئة، متأثرا بتراجع سهمي مجموعة التيسير 5.1 بالمئة ومصرف الراجحي 4.8 بالمئة.

ارتفعت أرباح شركة المراعي السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 17.3 بالمئة على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان إلى السوق السعودي، الأحد، أن صافي أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري قد بلغ 570.4 مليون ريال سعودي (نحو 151.85 مليون دولار).

وخسر المؤشر القطري 0.5 بالمئة مع تراجع سهم شركة قطر للوقود 2.3 بالمئة.