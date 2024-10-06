وأوضحت الشركة في بيان إلى السوق السعودي، الأحد، أن صافي أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري قد بلغ 570.4 مليون ريال سعودي (نحو 151.85 مليون دولار).

وكانت الشركة قد حققت أرباحا صافية بقيمة 486.26 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2023.

وعلى أساس فصلي، انخفض صافي أرباح "المراعي" بنسبة 7.9 بالمئة في الربع الثالث من 2024، إذ حققت أرباحا بقيمة 619.69 مليون ريال في الربع الثاني من 2024.

وأوضحت الشركة في بيانها أن ارتفاع صافي الربح جاء مدفوعاً بنمو الإيرادات بنسبة 9 بالمئة، والتحكم في ضبط التكاليف، تنوع مزيج المنتجات، واستقرار تكاليف السلع.

وقالت الشركة: "أثمر أداء المجموعة القوي في أسواقها الرئيسية في دول الخليج إلى تسجيل نمو بنسبة 8 بالمئة، ويعزى ذلك النمو الى مساهمة جميع القطاعات بقيادة قطاعي الألبان الطازجة والدواجن".

وأوضحت أن أرباح قطاع المخبوزات قد ارتفعت مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع نمو المبيعات وكفاءة الإنتاج.

كما زاد صافي ربح قطاع الدواجن وشهد ارتفاعاً إيجابياً مقارنة بالعام الماضي، بسبب استمرار رفع كفاءة الإنتاج وتحسين وفورات الحجم، وفق البيان.