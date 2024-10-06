ووفقا لبيانات الصناعة، بلغ إجمالي صادرات شركات السيارات الخمس الكورية، وهي هيونداي موتور، وكيا، وجنرال موتورز كوريا، وكيه جي موبيليتي، ورينو كوريا موتورز، مليونا و857 ألفا و111 وحدة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس.

ومن بين هذه السيارات، تم شحن 61.4 بالمئة أو مليون و140 ألفا و73 وحدة إلى أميركا الشمالية؛ إذ زادت الصادرات إلى المنطقة بنسبة 15.9 بالمئة مقارنة بـ 983 ألفا و321 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة 970 ألفا و66 وحدة، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف إجمالي صادرات السيارات الكورية الجنوبية خلال الفترة المذكورة.

وسجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 18.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة وفي الوقت نفسه، سجلت الصادرات إلى مناطق أخرى انخفاضات كبيرة مقارنة بالعام الماضي؛ إذ انخفضت الصادرات إلى إفريقيا بنسبة 44.7 بالمئة، وإلى آسيا والاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط بنسب 23.5 بالمئة و26.1 بالمئة و11.6 بالمئة و9.2 بالمئة على التوالي.