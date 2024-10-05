ونشرت رسالة على حساب الملياردير المرشح لرئاسة أميركا مرة أخرى، على شبكته "تروث سوشال" الجمعة تقول "جديد: جيمي ديمون رئيس جي بي مورغان قدم دعمه لترامب للرئاسة"، مصحوبة بصورة لديمون.

وقال متحدث باسم جيي بي مورغان "هذا المنشور خاطئ. جيمي لم يقدم دعمه لأي مرشح".

وبنهاية أغسطس الماضي، أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس في الولايات المتحدة أن المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس حصلت على تأييد بلغ 45 بالمئة مقابل 41 بالمئة للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ويزيد التقدم بأربع نقاط مئوية بين الناخبين المسجلين عن تقدم هاريس بنقطة واحدة على الرئيس السابق في استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في أواخر يوليو.

وأظهر الاستطلاع الجديد الذي أُجري في ثمانية أيام، وبلغ هامش الخطأ فيه نقطتين مئويتين، أن هاريس، نائبة الرئيس الحالي، تحظى بدعم بين النساء والمنحدرين من أميركا اللاتينية.