وبلغ منسوب مياه نهر نيجرو في ميناء ماناوس 12.66 مترا، الجمعة، مقارنة بالمستوى الطبيعي الذي يبلغ نحو 21 مترا.

ويعد هذا هو أدنى مستوى منذ بدء القياسات قبل 122 عاما.

وكان المستوى المنخفض القياسي السابق قد تم تسجيله العام الماضي، ولكن قرب نهاية أكتوبر.

وقد ينخفض منسوب مياه نهر نيجرو بشكل أكبر في الأسابيع المقبلة، وذلك استنادا إلى توقعات بانخفاض هطول الأمطار في المناطق الواقعة أعالي النهر، وفقا لتوقعات هيئة الجيولوجيا.

ونقل عن أندريه مارتينيلي، مدير إدارة المياه بهيئة الجيولوجيا في ماناوس، قوله إن من المتوقع استمرار انحسار مياه النهر حتى نهاية الشهر.

وترتفع مستويات المياه في منطقة الأمازون في البرازيل وتنخفض عادة خلال موسمي الأمطار والجفاف بها، لكن موسم الجاف هذا العام كان أسوأ بكثير من المعتاد..

ووصل منسوب المياه في جميع الأنهار الرئيسية في حوض الأمازون إلى مستويات حرجة، بما في ذلك نهر ماديرا، أطول روافد نهر الأمازون.

ويستمد نهر نيجرو نحو 10 بالمئة من مياهه من حوض الأمازون وهو سادس أكبر نهر في العالم من حيث حجم المياه. وتعد مدينة ماناوس، أكبر مدينة في الغابة المطيرة، وهي المكان الذي يلتقي فيه نهر نيجرو بنهر الأمازون.