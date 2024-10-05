وأشار الوزير في كلمته خلال اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالتحولات في مجال الطاقة ضمن مجموعة العشرين، في البرازيل، إلى أن السعودية زادت من قدراتها على إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة لتصل إلى حوالي 44 غيغاواط بحلول نهاية عام 2024.

وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان على أهمية وجود التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وجهود مواجهة التغير المناخي.

وأوضح الوزير أن السعودية تسعى إلى ريادة في تطبيق تقنيات الكربون، مؤكّدًا أن لدى السعودية الطموح لتكون قدوة في استخدام تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، وأن تكون رائدة عالميًا في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.