ونقل موقع "شانا"، بحسب رويترز، عن باك نجاد قوله خلال زيارة إلى منطقة عسلوية "لا أشعر بالقلق حيال الأزمات التي يخلقها أعداء الثورة، وهذه الرحلة تعتبر رحلة عمل عادية".

وعسلوية هو مركز للمنشآت الإيرانية التي تستغل أكبر حقل بحري للغاز في العالم.

ويحبس العالم أنفاسه في انتظار الرد الإسرائيلي المتوقع على نطاق واسع ضد إيران بسبب هجومها الصاروخي يوم الثلاثاء.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" فإن هناك الكثير من التوقعات حول هدف الرد الإسرائيلي، بما في ذلك الهجمات على منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية أو البنية التحتية النفطية.

وأوضح التقرير أن التصعيد بين إيران وإسرائيل انعكس بشكل سريع على أسواق النفط، والتي لم تتأثر كثيرا بالصراع في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة.