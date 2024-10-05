وفوكسكون أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات في العالم استنادا إلى حجم تعاقداتها، وهي أيضا أكبر شركة لتجميع هواتف آيفون لشركة أبل.

وقالت فوكسكون في بيان: "تجاوزت هذه النتيجة توقعات الشركة الأصلية بتحقيق نمو كبير".

وقفزت إيرادات أكبر شركة لتجميع هواتف آيفون تابعة لشركة أبل بنسبة 20.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.85 تريليون دولار تايواني (57.3 مليار دولار أميركي).

وقالت فوكسكون في بيان يوم السبت "إن النتيجة تجاوزت توقعات الشركة الأصلية للنمو الكبير".

وكانت "فوكسكون" التايوانية قد أعلنت في أغسطس الماضي عن قفزة بنسبة 6 بالمئة في صافي أرباحها للربع الثاني، وذلك بفضل الطلب القوي على المنتجات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.

والشركة المعروفة أيضاً باسمها الرسمي "هون هاي بريسيجن إنداستري"، هي أكبر مورّد للإلكترونيات في العالم وتتولى تجميع الأجهزة لعدد كبير من الشركات العالمية الكبرى، بينها أجهزة "آيفون".

ووصل صافي أرباحها بين أبريل ويونيو إلى 35.05 مليار دولار تايواني (نحو 1.8 مليار دولار)، مقارنة بـ33 مليار دولار تايواني خلال الفترة نفسها من العام الفائت، بحسب بيان لـ"فوكسكون".