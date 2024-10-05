وبحسب الوكالة، فقد كشف الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الألعاب الإلكترونية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي عن هذه الخطط في مقابلة مع كيودو.

وقال لوكالة الأنباء اليابانية إن الصندوق ليس في عجلة من أمره لزيادة حصصه، وإنه من المقرر إجراء الاستثمارات بطريقة ودية.

ولم يتطرق تقرير كيودو لتفاصيل عما كان يعنيه بكونها "ودية"، بحسب رويترز.

وأشارت كيودو إلى أن الصندوق يمتلك حاليا 8.58 بالمئة من نينتندو ولديه حصص في شركات ألعاب الفيديو نيكسون وكابكوم وكوي تيكمو.