تحركات الأسعار

هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2649.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 17:57 بتوقيت غرينتش بعد أن قفز لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 2685.42 دولار في 26 سبتمبر.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2667.80 دولار.

وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في سبتمبر وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة، مما قلل الضغوط على الفيدرالي الأميركي لخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى في اجتماع السياسة النقدية المقرر في السادس والسابع من نوفمبر المقبل.

وقفز مؤشر الدولار بعد صدور البيانات إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع، مما يجعل المعدن الأصفر أغلى ثمنا للمشترين في الخارج.

ووفقا لبيانات فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) يرى المتداولون حاليا فرصة بنسبة تقترب من صفر بالمئة أن يخفض المركزي الأميركي الفائدة 50 نقطة أساس، وذلك نزولا من 28 بالمئة قبل صدور بيانات الوظائف اليوم الجمعة.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية، كما أنه يزدهر في أوقات خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 32.21 دولار للأونصة، وتتجه لتحقيق مكسب أسبوعي.

وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 989.33 دولار واستقر البلاديوم عند ألف دولار.