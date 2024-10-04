وأفادت وكالة "بلومبرغ"، بأن "تينسنت" وعائلة غيمو تدرسان خيارات عدة، من بينها الاستحواذ على "يوبيسوفت" وخروجها من سوق الأسهم.

وتملك "تينسنت" قرابة 10 في المئة من رأسمال "يوبيسوفت"، فيما تبلغ حصة عائلة غيمو نحو 15 في المئة، ويملك مصرف "كريدي أغريكول" نحو 12 في المئة.

وشهد سعر سهم "يوبيسوفت" انخفاضا حادا منذ مطلع العام، في وقت عانت شركة ألعاب الفيديو الفرنسية العملاقة خيبات متتالية.

وأقرّ رئيسها التنفيذي إيف غيمو في نهاية سبتمبر الفائت بأن نتائجها المالية في الربع الثاني من العام لم تكن بمستوى الطموحات، بعدما جاءت المبيعات الأولى للعبتها الجديدة "ستار وورز آوتلوز" Star Wars Outlaws "دون المتوقع"، ما اضطرها لخفض أهدافها المالية.

كذلك، أرجأت إلى 14 فبراير 2025 طرح لعبتها الجديدة "أساسينز كريد شادووز"، الأحدث ضمن سلسلة "أساسينز كريد"، لتمكين فرقها من إدخال تحسينات عليها.

وتتعرض الشركة أيضا لضغوط من بعض مساهميها. فمطلع سبتمبر، نشر صندوق الاستثمار السلوفاكي "إيه جاي إنفستمنت" الذي يملك أقل من واحد في المئة من أسهم "يوبيسوفت" كتابا مفتوحا أعرب فيه عن "الاستياء العميق" من إدارة عائلة غيمو، مطالبا بإفساح المجال للاستحواذ على "يوبيسوفت".

وأكد "إيه جاي إنفستمنت" أنه حصل على دعم 10 في المئة من مساهمي الشركة.

وقال إيف غيمو في نهاية سبتمبر "ندرك الحاجة إلى قدر أكبر من الكفاءة مع إرضاء اللاعبين". وأعلن عن مراجعة داخلية لتحقيق "نموذج أكثر كفاءة" للمساهمين.