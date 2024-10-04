وذكر بيان للرابطة أن تخفيضات الأسعار ساعدت في وصول مبيعات السيارات الكهربائيةفي بريطانيا خلال الشهر الماضي إلى مستويات قياسية، ورغم ذلك، جاء إجمالي هذه المبيعات من السيارات عديمة الانبعاثات في بريطانيا دون المستهدف بالنسبة للحكومة بنسبة 22 بالمئة خلال العام الحالي.

وقال الرئيس التنفيذي للرابطة "مايك هاويس" : "رغم إنفاق المصنعين المليارات على الإنتاج ودعم التسويق، فإن ضعف السوق يضع الطموحات البيئية في خطر، ويهدد الاستثمار المستقبلي".

وأكدت الرابطة المخاوف التي أعلنتها شركات التصنيع بشأن مستقبل خطط الحكومة البريطانية للتخلص التدريجي من السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، في ظل إلغاء الحوافز الحكومية لمبيعات السيارات الكهربائية.