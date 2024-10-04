وأظهرت البيانات أن القطاع الخاص غير الزراعي في أكبر اقتصاد في العالم قد أضاف وظائف خلال شهر سبتمبر بواقع 223 ألف وظيفة، بعكس التوقعات البالغة 125 ألف وظيفة.

كما تم تعديل الوظائف في شهر سبتمبر بالخفض إلى 114 ألف وظيفة.

وتراجع معدل البطاقة في الولايات المتحدة إلى 4.1 بالمئة، مقابل التوقعات بأن تبقى النسبة دون تغيير عن الشهر الماضي عند 4.2 بالمئة.

وارتفع متوسط الأجور في الساعة إلى 4 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر ، مقابل توقعات بأن يتراجع إلى 3.8 بالمئة.