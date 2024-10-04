وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: "اليوم، حصل اقتراح المفوضية الأوروبية بفرض رسوم تعويضية نهائية على واردات المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات من الصين على الدعم اللازم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاعتماد التعريفات".

وفي بيان صدر يوم الجمعة، أعربت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي عن "خيبة أملها العميقة إزاء نتيجة التصويت هذه"، مضيفة أنها "غير راضية بشدة عن تبني الاتحاد الأوروبي لتدابير تجارية حمائية".