وتلقى الدولار دعما من الطلب على الملاذات الآمنة مع تقييم المستثمرين للصراع واسع النطاق في الشرق الأوسط وتداعياته على الاقتصاد العالمي.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 101.91 في أحدث التعاملات وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 102.09 الذي لامسه أمس الخميس. وارتفع المؤشر على مدار الأسبوع بنحو 1.5 بالمئة، وهو أقوى أداء له منذ أبريل.

واستقر اليورو عند 1.102925 دولار بعد أن انخفض في الجلسات الخمس الماضية على التوالي.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة بعد أن قال هيو بيل، كبير خبراء الاقتصاد في بنك إنجلترا إن البنك المركزي البريطاني يجب أن يخفض أسعار الفائدة تدريجيا، وذلك غداة هبوط الجنية الإسترليني واحدا بالمئة بعد أن نقلت رويترز عن محافظ البنك آندرو بيلي قوله إن بنك إنجلترا قد يخفض أسعار الفائدة بمعدل كبير.

ووصل الدولار الأسترالي اليوم الجمعة إلى 1.3127 دولار، وهو ما يقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.3093 دولار الذي لامسه أمس الخميس.

وارتفع الين 0.4 بالمئة إلى 146.34 مقابل الدولار معوضا بعض الخسائر التي تكبدها خلال الأسبوع رغم أنه ظل قرب أدنى مستوى في أكثر من ستة أسابيع عند 147.25 ين للدولار الذي سجله في اليوم السابق.