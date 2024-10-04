وبلغت قيمة السندات بأجل 12 سنة 850 مليون دولار وتستحق بتاريخ 9 مارس 2037، بمعدّل فائدة سنوي 4.75 بالمئة وهي سندات خضراء ، وهذا هو الطرح الثاني للسندات الخضراء من "طاقة"، وسيجري توظيف عوائدها لتمويل، وإعادة تمويل، والاستثمار في المشاريع الخضراء، وذلك وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر، الذي تطبقه "طاقة".

أما السندات بأجل 7 سنوات فبلغت قيمتها 900 مليون دولار وتستحق بتاريخ 9 أكتوبر2031، وهي سندات عادية بمعدّل فائدة سنوي 4.375 بالمئة، وسيجري توظيف عوائدها لتمويل أغراض عامة في الشركة.

ومن المتوقع أن يتم توقيع المستندات المتعلقة بهذا الطرح بتاريخ 7 أكتوبر 2024 مع إنجاز التسوية بتاريخ 9 أكتوبر 2024، فيما جذب هذا الطرح إقبالاً قويّاً من قِبل المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

ومن المتوقع أن تحصل هذه السندات التي تشكل جزءاً من برنامج سندات "طاقة" العالمية متوسطة الأجل، على تصنيف ائتماني بدرجة "Aa3" من قبل وكالة "موديز"، وبدرجة "AA" من قبل وكالة "فيتش"، تماشياً مع التصنيفات الائتمانية لـ "طاقة"، وإدراجها في بورصة لندن.

وقد تمّ ترتيب عملية طرح السندات من قِبل تجمّع مصرفي يضم مديري الإصدار الرئيسيين، ومديري سجلّ الاكتتاب المشتركين، ويشمل كلاً من "بنك الصين المحدود"، و"بنك باركليز المحدود"، و"سيتي غروب جلوبال ماركتس المحدود"، و"بنك أبوظبي الأول ش.م.ع."، و"جيه بي مورغان سيكيوريتيز المحدود"، و"ميزوهو إنترناشيونال المحدود"، و"إم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا المحدود"، و"ناتيكسيس".

وفي إطار جهود "طاقة" الرامية لتعزيز محفظتها من الأصول منخفضة الكربون ، فقد تمكنت الشركة من الحصول على تمويل بقيمة 1.85 مليار دولار وفق إطار عملها للتمويل الأخضر منذ عام 2023.

ولعب هذا التمويل دوراً أساسياً في تسريع النموّ في محفظة مشاريع الطاقة المتجدّدة لدى "طاقة" ودفع عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في المجموعة.

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في طاقة: "يؤكد هذا الطرح لسندات طاقة الخضراء قدرتنا الدائمة على الحصول على التمويل بمعدلات تنافسية، في الوقت الذي نحرز فيه التقدم في تنفيذ إستراتيجيتنا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وإزالة الكربون. وهذا هو الإصدار الثاني للسندات الخضراء وفق إطار عمل التمويل الأخضر الذي تطبقه "طاقة"، ويعكس إقبال المستثمرين المتزايد على الاستثمارات الخضراء ذات المصداقية، والتي تتماشى مع أهدافنا الطموحة في النموّ ".

وأضاف ثابت: "يُجسد أحدث طرح لنا من السندات التزامنا أيضاً بتمويل الحلول المستدامة التي توفّر الكهرباء والمياه منخفضة الكربون بشكل موثوق للمجتمعات والشركات، إلى جانب تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد لمساهمينا."

من جانبه، قال ستيفن ريدلينغتون، الرئيس المالي للمجموعة في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" : "يؤكد نجاحنا في طرح هاتين الشريحتين من السندات، على ثقة المستثمرين في القوة المالية لشركة طاقة. ومرّة أخرى، حصلنا على شروط تمويل تنافسية ، بأسعار فائدة تتوافق تماماً مع تكاليف التزاماتنا المؤسسية الحالية، مع محافظتنا على تصنيفنا الائتماني بدرجة "استثمار" ، مشيرا إلى أن هذا الطرح سيساهم بشكل كبير في تعزيز جهودنا الهادفة لتمويل مبادرات النموّ المستقبلية لدينا".