وقال البنك في إفصاح نشر على موقع سوق دبي المالي، الجمعة، إنه ستتم ستتم تسوية هذه السندات في 10 أكتوبر 2024، وسيكون موعد استحقاقها في 10 أكتوبر 2029.

وكانت وثيقة مصرفية اطلعت عليها رويترز قد أظهرت، الخميس، أن بنك دبي التجاري المملوك جزئيا لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية جمع 500 مليون دولار من بيع سندات لأجل خمس سنوات.

وأوضحت الوثيقة، وهي لأحد البنوك المشاركة في ترتيب الإصدار، أن سعر العائد على السندات بلغ 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وهو أقل من السعر الاسترشادي الأولي البالغ 145 نقطة أساس، وذلك بعد أن تجاوزت قيمة الطلبات 875 مليون دولار.