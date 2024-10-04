وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفع بصورة طفيفة خلال الأسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات المتعلقة بسوق العمل بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الشهر الماضي سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

تحركات الأسهم

ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 9.87 نقطة، أو 0.17 بالمئة، إلى 5699.67 نقطة، وانخفض المؤشر "ناسداك" المجمع 4.83 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 17920.30 نقطة، وهبط المؤشر "داو جونز" الصناعي 192.14 نقطة، أو 0.46 بالمئة، إلى 42004.38 نقطة.