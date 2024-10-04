فبحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فبعد عقود من الركود في الغرب، شهد هذا العام اندفاعًا كبيرا في الطلب على محطات الطاقة النووية من شركات التكنولوجيا الضخمة، مثل غوغل وأمازون وميتا ومايكروسوفت.

وتحتاج هذه الشركات إلى كميات هائلة من الكهرباء المنخفضة الكربون على مدار الساعة لتشغيل مراكز البيانات الخاصة بها والفوز بما تسميه إحدى الشركات داخليًا "حرب الذكاء الاصطناعي".

ووفق التقرير، ألقى بعض أكبر البنوك في العالم بثقلها خلف الصناعة في حدث مناخي في نيويورك الأسبوع الماضي في عرض عام للدعم لقطاع يبيع نفسه كجزء أساسي من الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وقال يان ليكون، كبير علماء الذكاء الاصطناعي في شركة ميتا، المالكة لموقع "فيسبوك" الشهير: "سيتم بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بجوار مواقع إنتاج الطاقة التي يمكنها إنتاج كهرباء منخفضة التكلفة ومنخفضة الانبعاثات على نطاق 1 غيغاواط بشكل مستمر. في الأساس، بجوار محطات الطاقة النووية".

وبحسب "فاينانشيال تايمز"، ففي حين كانت الصين وكوريا الجنوبية مشغولتين ببناء المفاعلات النووية في العقود الأخيرة، كان هناك انخفاض ملحوظ في الولايات المتحدة وأوروبا.

وبعد بناء موجة من محطات الطاقة النووية في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، لم تبن الولايات المتحدة سوى ثلاثة مفاعلات جديدة منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين، حيث عانت الصناعة من تجاوزات كبيرة في التكاليف.

كما أدت الحوادث التي وقعت في جزيرة ثري مايل عام 1979، وتشرنوبيل عام 1986، والزلزال والتسونامي الذي ضرب محطة فوكوشيما عام 2011 إلى إثارة الكراهية العامة تجاه التكنولوجيا.

وخلال الشهر الماضي، أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستعيد إحياء محطة الطاقة النووية المتوقفة في جزيرة ثري مايل بولاية بنسلفانيا، بينما دفعت شركة أمازون 650 مليون دولار في مارس لإنشاء مركز بيانات بجوار محطة الطاقة النووية "سسكويهانا ستيم إلكتريك"، والتي تقع أيضًا في بنسلفانيا.

وقال المستثمرون، بحسب التقرير، إن الأسعار المميزة التي ترغب شركات التكنولوجيا في دفعها للاستثمار بالقرب من محطات الطاقة النووية، قد تؤدي أيضًا إلى حدوث موجة من الاستثمار في بناء محطات نووية جديدة، بسبب الذكاء الاصطناعي.

فهل سيكون توفير الطاقة النووية لشركات التكنولوجيا عامل الحسم في الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي؟