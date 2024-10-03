وقال معهد إدارة التوريدات، الخميس، إن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي ارتفع إلى 54.9 نقطة الشهر الماضي، مسجلا أعلى مستوى منذ فبراير 2023، من 51.5 نقطة في أغسطس.

وتشير بيانات مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة إلى نمو قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد.

ويرى المعهد القراءات فوق 49 نقطة مؤشرا إلى نمو الاقتصاد الكلي.

وتوقع خبراء اقتصاد في مسح لرويترز ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.7 نقطة.

وجاء في مسح لمعهد إدارة التوريدات أن مؤشر الطلبيات الجديدة ارتفع إلى 59.4 نقطة من 53 في أغسطس ليسجل أعلى مستوى أيضا منذ فبراير 2023.

ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر معهد إدارة التوريدات لوظائف قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى 48.1 من 50.2 في أغسطس، بما يتفق مع تباطؤ سوق العمل.

ويعود جزء كبير من التباطؤ في نمو الوظائف إلى تراجع الطلب بعد ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير في عامي 2022 و2023.