وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي ماضية لتكون وجهة أولى لكل أصحاب الأفكار المبدعة والطموحات الكبيرة من حول العالم من الساعين لتحويلها إلى نجاحات وإنجازات تخدم الإنسان وتسهم في تحسين نوعية حياته وتفتح أمامه فرص التطور والتقدم والنماء، انطلاقاً من نهج ثابت تبعته دبي على مدار سنوات طويلة واضعة صنع المستقبل الأفضل هدفاً لا تحيد عنه.

وجاء ذلك خلال اعتماد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المخطط الرئيسي الجديد لمدينة "إكسبو دبي" والتي ستجعل المدينة التي استضافت "إكسبو 2020 دبي" و مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، محركاً أساسياً يقود النمو والتطور المستقبلي لدبي، ويعزز مكانتها العالمية الرائدة ضمن مختلف المجالات.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتمدنا اليوم المخطط الجديد لمدينة إكسبو دبي.. مدينة هدفها "صنع المستقبل... فنحن مستمرون في طريقنا نحو غدٍ يليق بمكانة دبي كمدينة تجمع العالم على قيم الخير والسلام والتعاون من أجل الأفضل دائماً.. رؤيتنا لفرص النمو والتطور واضحة.. والتزامنا بالتنمية المستدامة راسخ.. وتحسين جودة الحياة للجميع أولوية استراتيجية وغاية لا ندخر جهداً في تحقيقها.. مدينة إكسبو تؤكد ريادة دبي مركزًا رئيساً للأعمال والاستثمار ووجهة أولى للمبدعين والمبتكرين".

وأكد أهمية مضافرة الجهود من أجل ضمان كافة مقومات التميز لمدينة إكسبو ضمن مخططها الجديد، استكمالاً لما بدأته دبي قبل عقد من الزمن عندما مهدت الطريق لتشييد مدينة "إكسبو دبي" لتكون من روافد دفع عجلة الابتكار والاستدامة في

دولة الإمارات، وفصل جديد بين فصول قصة نجاح دبي التي أبهرت العالم ولاقت احترامه وتقديره كنموذج للتنمية القائمة في جوهرها على تحقيق مصلحة المجتمع وتلبية متطلبات أفراده وتأكيد مقومات تطورهم ونجاحهم.

وستعمل خطط توسعة "مدينة إكسبو دبي" على تحفيز التطوير في منطقة دبي الجنوب، ما يوفر فرصًا استثمارية كبيرة للمؤسسات والشركات التي تركز على صناعة المستقبل للاستفادة من قربها من مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي واشتمالها على مركز دبي للمعارض، وهي من المحركات الرئيسية لنمو دبي المستمر فضلا عن القطاعات الحيوية بما في ذلك التجارة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والابتكار والسياحة والأعمال والفعاليات.

وسيكون لمدينة إكسبو دبي، ومن خلالها مخططها الجديد، دور محوري في تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية (دبي 2040)، حيث تشكل المدينة المركز الحضري الرابع ضمن الخطة، كما تحقق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) – وفي مقدمتها مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، فضلا عن أثر المدينة في دعم التوسع والتطور المستمر في دبي، والذي يواكب تنامي مكانتها كمحور رئيسي لحركة التجارة العالمية ووجهة جذب رئيسية للأعمال والاستثمار والسياحة من مختلف أنحاء العالم.