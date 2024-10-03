تحركات الأسهم

وبحلول الساعة 15:36 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.82 دولار أي 3.82 بالمئة إلى 76.72 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس بواقع 2.85 دولار أي 4.07 بالمئة إلى 72.95 دولار.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل خلال الجلسة.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت مستوى مرتفعا خلال اليوم عند 77.65 دولار للبرميل وهو الأعلى منذ 30 أغسطس.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ذروة خلال الجلسة عند 73.95 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى في شهر.

تتزايد مخاوف السوق نتيجة احتمال استهداف إسرائيل البنية التحتية النفطية الإيرانية، مما يثير احتمال رد إيران على ذلك.

وقال المحلل آشلي كيلتي من بانمور جوردون إن هناك مخاوف من أن مثل هذا التصعيد قد يدفع إيران إلى إغلاق مضيق هرمز.

والمضيق نقطة لوجستية رئيسية يمر عبرها خمس إمدادات النفط اليومية.

ومما أدى إلى الحد من مكاسب النفط اليوم الخميس، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في لبيبا في بيان على صفحتها على فيسبوك إنها رفعت حالة القوة القاهرة في جميع حقول النفط والموانئ الليبية مما قد ينهي أزمة أدت إلى تقليص إنتاج النفط كثيرا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 3.9 مليون برميل إلى 417 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بهبوط قدره 1.3 مليون برميل.

وقال محللون في إيه.إن.زد في مذكرة "زيادة المخزونات الأميركية أضاف إلى براهين على أن السوق بها إمدادات كبيرة يمكنها تحمل أي تعطل للإنتاج".

ومما قلص المخاوف أيضا، وجود قدرة إنتاجية فائضة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وواقع أن إمدادات النفط الخام العالمية لم تتأثر بعد بالاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.