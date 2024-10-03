وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة اليوم الخميس إن طلبيات المصانع في أميركا انخفضت 0.2 بالمئة بعد زيادة معدلة بالخفض قليلا في يوليو بنسبة 4.9 بالمئة.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ثبات طلبيات المصانع بعد الإعلان عن زيادتها خمسة بالمئة في يوليو.

وارتفعت طلبيات المصانع 0.3 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس.

وقالت الحكومة أيضا إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، التي تعتبر مؤشرا على خطط الشركات للإنفاق على الآلات، ارتفعت 0.3 بالمئة في أغسطس بدلا من 0.2 بالمئة المعلن عنها من قبل.

وانخفضت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية 0.1 بالمئة بدلا من ارتفاعها 0.1 بالمئة كما ورد الشهر الماضي.

وتراجعت طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية 1.3 بالمئة، وقلت شحنات تلك السلع 1.8 بالمئة بدلا من 1.6 بالمئة كما كان متوقعا في البداية.

وتدخل هذه الشحنات في حساب إنفاق الشركات على مكون المعدات والآلات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي.

ويشير هذا إلى تباطؤ استثمار الشركات في المعدات خلال الربع الثالث بعد نمو في خانة العشرات خلال الربع من أبريل إلى يونيو.