واستحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على نحو 87.7 بالمئة من قيمة الصفقات المنفذة في الأسواق منذ بداية العام، بينما وصل نصيب سوق دبي المالي إلى نحو 12.3 بالمئة من إجمالي الصفقات.

وتوزعت الصفقات بواقع 337 صفقة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على نحو 4.3 مليار سهم بقيمة 17.86 مليار درهم، وكانت أكبر صفقة تم تنفيذها على سهم "العالمية القابضة" من خلال صفقة واحدة بقيمة 4.38 مليار درهم، يليه "أدنوك للحفر" بقيمة 3.43 مليار سهم من خلال 196 صفقة، ثم "مدن القابضة" بقيمة 2.44 مليار سهم عبر 6 صفقات.

كما وصل نصيب سوق دبي المالي إلى نحو 214 صفقة، تم تنفيذها على عدد 1.33 مليار سهم بقيمة 2.51 مليار درهم، وكانت أكبر صفقة تم تنفيذها على سهم "دريك آند سكل إنترناشيونال" بقيمة 512.7 مليون درهم من خلال 110 صفقات، والعربية الإسلامية للتأمين "سلامة" بقيمة 131.4 مليون درهم من خلال صفقة واحدة، و"بي اتش ام" كابيتال للخدمات المالية بنحو 117.6 مليون درهم من خلال صفقة واحدة.

والصفقات الكبيرة تعد آلية توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة، بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة من دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول بها في السوق.

ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في المؤشر العام، ولا تؤثر أيضا في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعا.